МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Снайпер Палач рассказал, как спас раненую девочку, истекая кровью

Военнослужащий подчеркнул, что не хочет идти в отпуск и собирается встретить победу на поле боя.
2024-03-04 11:49:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы снайперской пары уссурийских десантников на Артемовском направлении. Каждый день бойцы ВС РФ бьют врага, пытающегося подобраться к позициям российских войск. Старший снайперской группы с позывным Палач рассказал о случае, произошедшем в зоне СВО, когда весь израненный, истекая кровью, он вытащил ребенка из пострадавшего от обстрелов дома.

«Мы попали под обстрел украинской артиллерии. Рядом жилой дом накрыло. Ранило маленькую девочку. Я взял ее на руки, несу, а она говорит: "Дядя спаситель, а у вас кровь". Я посмотрел и увидел, что весь своей кровью залит. А как донес и передал ребенка медикам, сразу отключился», - поделился он.

Палач признался, что воюет в зоне СВО, чтобы защищать наших людей и особенно детей. Снайпер подчеркнул, что для него не важно, русские это дети или украинские, поскольку и те и другие страдают, не могут ходить в школу из-за боевых действий. Ради спасения людей военнослужащий не хочет идти в отпуск и намерен сражаться с нечистью до конца.

Мужчина происходит из семьи потомственных военных и самостоятельно принял решение стать профессиональным военным. Палач подчеркнул, что для него долг и честь - не пустые слова, а победу он собирается встретить на поле боя.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #снайпер #палач #СВО
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 