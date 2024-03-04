Снайпер Палач рассказал, как спас раненую девочку, истекая кровью

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы снайперской пары уссурийских десантников на Артемовском направлении. Каждый день бойцы ВС РФ бьют врага, пытающегося подобраться к позициям российских войск. Старший снайперской группы с позывным Палач рассказал о случае, произошедшем в зоне СВО, когда весь израненный, истекая кровью, он вытащил ребенка из пострадавшего от обстрелов дома.

«Мы попали под обстрел украинской артиллерии. Рядом жилой дом накрыло. Ранило маленькую девочку. Я взял ее на руки, несу, а она говорит: "Дядя спаситель, а у вас кровь". Я посмотрел и увидел, что весь своей кровью залит. А как донес и передал ребенка медикам, сразу отключился», - поделился он.

Палач признался, что воюет в зоне СВО, чтобы защищать наших людей и особенно детей. Снайпер подчеркнул, что для него не важно, русские это дети или украинские, поскольку и те и другие страдают, не могут ходить в школу из-за боевых действий. Ради спасения людей военнослужащий не хочет идти в отпуск и намерен сражаться с нечистью до конца.

Мужчина происходит из семьи потомственных военных и самостоятельно принял решение стать профессиональным военным. Палач подчеркнул, что для него долг и честь - не пустые слова, а победу он собирается встретить на поле боя.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.