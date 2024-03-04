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В Томске дебошир перед вылетом бросался яблоками и ударил работника авиакомпании

Мужчину сняли с рейса. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Анна Назайкина 2024-03-04 10:33:01
© Фото: utsibfo, Telegram © Видео: utsibfo, Telegram

В Томске пассажир самолета, который собирался вылететь в Москву, устроил пьяный дебош. Об этом говорится в сообщении Транспортной полиции Сибири. Кроме того, были опубликованы фрагменты оперативной съемки.

Правоохранителям поступило сообщение о том, что на борту воздушного судна молодой человек ведет себя неадекватно, у него также были признаки употребления спиртного.

В частности, неадекватное поведение выражалось в том, что в ходе посадки он начал швырять в людей вокруг яблоки, вызывал других пассажиров на конфликт.

Представитель авиакомпании попытался успокоить буйного пассажира, однако сделать это не удалось - дебошир нанес ему удар кулаком в лицо.

Судя по кадрам, во время допроса 29-летний задержанный ел яблоки, слушая решение силовиков. Его привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве и неповиновении сотруднику полиции. Кроме того, против мужчины может быть возбуждено уголовное дело о хулиганстве - сейчас этот вопрос решается.

#Самолет #полиция #томск #пьяный дебош #Хулиганство
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