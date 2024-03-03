На Ставрополье создали систему дистанционного управления пулеметов для СВО

Ставропольские конструкторы в инициативном порядке разработали систему для дистанционного управления пулеметов. Устройство с камерой и большим магазином для оружия было создано для применения в зоне специальной военной операции. О системе в программе «Военная приемка» на «Звезде» рассказал генеральный директор радиозавода «Сигнал» Андрей Кочерга.

«Прицел, магазин на 800 патронов и прицельная стрельба 1 000 метров. Оператор может находиться до 100 метров (от устройства - Прим. ред.) и управлять им с помощью специального кейса или джойстика. Это направлено на сбережение жизни наших бойцов», - рассказал глава радиозавода.

Установка была разработана конструкторами в самостоятельно и за свой счет, а процесс ее создания не повлиял на выполнение предприятием госборонзаказа.

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