Минобороны сообщило об уничтожении 38 украинских БПЛА над Крымом

Средства ПВО за ночь сбили 38 беспилотников самолетного типа Киева над территорией Республики Крым. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 38 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - информирует оборонное ведомство.

Еще два БПЛА уничтожены российскими средствами ПВО вечером 2 марта. Беспилотники заметили в небе над Белгородской областью, попытка Киева совершить атаку была пресечена.