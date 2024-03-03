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Минобороны сообщило об уничтожении 38 украинских БПЛА над Крымом

Попытка Киева совершить террористическую атаку была сорвана.
Анастасия Бобылева 2024-03-03 05:50:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Средства ПВО за ночь сбили 38 беспилотников самолетного типа Киева над территорией Республики Крым. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 38 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - информирует оборонное ведомство.

Еще два БПЛА уничтожены российскими средствами ПВО вечером 2 марта. Беспилотники заметили в небе над Белгородской областью, попытка Киева совершить атаку была пресечена.

#армия #Крым #Минобороны РФ #бпла
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