На подземном газопроводе в Стамбуле произошел мощный взрыв

В Турции произошел мощный взрыв на газопроводе под землей, после чего начался мощный пожар. ЧП зафиксировали в Султангази - одном из районов Стамбула, расположенном в европейской части города.

«В Султангази произошел взрыв на подземном газопроводе. Туда было направлено большое количество пожарных расчетов», - сообщает «Лайф» об обстановке.

Уточняется, что взрыв вызвало короткое замыкание электрических кабелей в месте прохождения подземной магистрали природного газа на улице Эсентепе. После этого возникло пламя. На место происшествия отправились полиция, пожарная команда и медицинские бригады.

Пламя удалось потушить. Во время инцидента никто не пострадал, но близлежащие здания получили повреждения. Из-за произошедшего в Султангази власти отключили природный газ и электричество.