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В Челябинской области снегоход столкнулся с поездом

Снегоход врезался в поезд вне железнодорожного переезда после того, как машинист заметил мототехнику и применил экстренное торможение.
Дарина Криц 2024-03-03 02:36:01
© Фото: yuzd_pr Telegram

В Челябинской области снегоход врезался в поезд. Инцидент произошел на перегоне между станциями Нязепетровская и Ункурда Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

Как сообщает «360», вечером 2 марта машинист успел заметить снегоход, двигавшийся в сторону железнодорожных путей. В итоге ему удалось оперативно остановить состав.

«Машинист маневрового состава заметил снегоход, который двигался в сторону путей. Машинист отреагировал незамедлительно и экстренно остановил состав. <...> Благодаря внимательности машиниста обошлось без пострадавших и схода подвижного состава», - уточнили в ЮУЖД.

Дополнительно сообщается, что водитель снегохода столкнулся с остановившимся поездом вне переезда. Происшествие не повлияло на движение пассажирских поездов.

Вместе с этим в ведомстве призвали водителей быть бдительными и строго соблюдать правила дорожного движения (ПДД), когда те пересекают железнодорожные пути.

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