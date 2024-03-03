В Челябинской области снегоход столкнулся с поездом

В Челябинской области снегоход врезался в поезд. Инцидент произошел на перегоне между станциями Нязепетровская и Ункурда Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

Как сообщает «360», вечером 2 марта машинист успел заметить снегоход, двигавшийся в сторону железнодорожных путей. В итоге ему удалось оперативно остановить состав.

«Машинист маневрового состава заметил снегоход, который двигался в сторону путей. Машинист отреагировал незамедлительно и экстренно остановил состав. <...> Благодаря внимательности машиниста обошлось без пострадавших и схода подвижного состава», - уточнили в ЮУЖД.

Дополнительно сообщается, что водитель снегохода столкнулся с остановившимся поездом вне переезда. Происшествие не повлияло на движение пассажирских поездов.

Вместе с этим в ведомстве призвали водителей быть бдительными и строго соблюдать правила дорожного движения (ПДД), когда те пересекают железнодорожные пути.