Русский национальный балет «Кострома» выступил в ЦДРА в поддержку бойцов ВС РФ

Русский национальный балет «Кострома» на сцене Центрального Дома Российской Армии (ЦДРА) представил «Национальное шоу России».

Спектакль, который прошел в рамках музыкально-патриотического проекта «Поет Россия Армии Победу», знакомит с глубинными корнями и народными традициями нашей многонациональной страны. Через призму постановок на сцене происходит путешествие во времени, зрители видят картины из жизни народов Центральной России, Сибири, Кавказа, Крайнего Севера, Бурятии, Татарстана в разных эпохах.

«Спектакли балета "Кострома" рассказывают о величии нашей страны с ее многовековой историей и этническом разнообразием, об уникальности ее культуры, особом менталитете и неповторимом духовном коде», - отметила президент АНО «Национальный балет «Кострома» Елена Царенко.

В Костромской области творческий коллектив ведет активную работу по поддержке российских военнослужащих. Артисты собирают средства на приобретение медикаментов для бойцов 331-го Костромского парашютно-десантного полка.

В 2023 году для участников специальной военной операции и их семей, а также для сотрудников оборонных предприятий на благотворительной основе балет показал спектакль «Домой с Победой!» - масштабные исторические постановки бесплатно смогли увидеть более 6 тысяч зрителей.

Акция «Поет Россия Армии Победу» проводится ЦДРА, чтобы выразить поддержку нашим военным, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения СВО, продемонстрировать консолидацию и единство российского общества и рассказать о самобытных творческих коллективах из разных регионов страны.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.