Наши войска, сообщает Минобороны России, сейчас наносят серьезные удары по противнику практически по всей линии боевого соприкосновения. Вооружения, которые запад поставлял Украине, чем так гордились и на что так надеялись ВСУ, на минувшей неделе вообще уничтожались уже на регулярной основе.

Новость о подбитом на Донецком направлении американском Абрамсе мгновенно облетела все подразделения. По словам командира танка с позывным «Волк», встреча с этой бронемашиной для них стала настоящей мечтой. Он уверен, что его Т-72 Б3М, без труда отправит в утиль американского тяжеловеса.

«Хоть машина и советской разработки, но после модернизации она достойно себя показывает по скорости. В принципе, снаряды у нас те же самые. Может быть, даже в чем-то лучше, чем у западных аналогов. Так что то, что они его распиарили этот Абрамс - это всем понятно. Но один на один, конечно, наш разберет (американца - прим.ред.) на запчасти, как нефиг делать», - заявил командир.

Главная задача танковых подразделений сегодня - пробить оборону противника и дать возможность штурмовым подразделениям выполнить свою работу. Очень часто экипажам бронемашин приходится работать, находясь в прямой видимости противника под ударами пуль и осколки снарядов по броне. Но взять опорный пункт противника без техники порой просто невозможно.

А когда нет острой необходимости выкатываться непосредственно на передний край, танкисты выступают в роли высокомобильной артиллерии ближнего радиуса и ведут стрельбу с закрытых позиций. То есть производится выстрел, затем смена позиции и снова работа по координатам передовых подразделений.

На Артемовском направлении, наши штурмовики также активно выбивают националистов. У артиллеристов 200-ой бригады Северного флота сейчас время достаточно сложной, требующей предельной точности работа. Нужно уничтожать укрепы противника, фактически перед носом у наших штурмовиков.

«Мы работаем непосредственно с корректировкой, которую ведут сами пехотные подразделения при наступлении на позиции противника. То есть если у них какие-то затруднения возникают в виде каких-то минометов, пулеметов, которые мешают продвигаться нашим бойцам. Тут уже в работу включаемся. Мы и непосредственно наносим огневое поражение», - рассказал офицер батареи с позывным «Волхов».

Похоже, что у противника наступает серьезная нехватка боеприпасов, говорит старший наводчик расчета с позывным «Плита». А натиск наших войск и явно не веселые новости о положении ВСУ на других участках, серьезно сказывается на боевом духе противника.

«Ну, он деморализован, по-видимому. Потому что, ну, это идет от того, что у них нет достаточного количества боеприпасов, чтобы вести активный огонь. Даже контрбатарейной борьбы такой уже нет», - рассказал военнослужащий.

Очевидно, что в таких условиях Киевскому командованию сейчас, как никогда, нужны хоть какие-нибудь победы. И похоже, что никакие попытки Киевского режима срежиссировать отдельные успехи не смогут затмить колоссального провала ВСУ в Авдеевке. Все последние годы Киевский режим заявлял о ней как о непреступной крепости. Авдеевку представляли западу, как плацдарм для будущего наступления и возвращения под свой контроль Донецка.

Жители города рассказывают, что годами жили в подвалах без воды и отопления. И вот теперь, спустя всего две недели после освобождение города, у его жителей появилась уверенность, что они смогут вернуться в свои дома.

Вслед за танками и артиллерией совсем скоро приходят краны и бульдозеры, а за бойцами-освободителями, строители и инженеры. И это уже российская традиция.