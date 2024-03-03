Шантаж, лимиты и провокации: как Молдавия пытается давить на Приднестровье

Кишиневские власти поставили жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в безвыходное положение. Люди с паспортами непризнанного государства вынуждены получать молдавские документы, чтобы лечиться в больницах Кишинева, выезжать по работе за границу и встречаться с родственниками.

Этим и пользуются спецслужбы: в обмен на гражданство они предлагают работать их агентами в Тирасполе. Вербуют людей в основном в аэропорту с помощью денег, угроз тюрьмой, шантажа и психологического давления.

Министерству Госбезопасности Приднестровья известно о целой серии подобных попыток. Люди на правах анонимности рассказывают о том, как их пытались склонить к сотрудничеству.

«Ну давили, да, морально тем, что вот, не получу гражданство, не будет у меня гражданства республики Молдова. Предлагали сотрудничать, говорили о том, что ничего страшного в этом нет и так далее. Даже деньги предлагали», - рассказал один из местных жителей.

Еще один рычаг давления - восемь уголовных статей закона о сепаратизме. В прошлом году Молдавия создала юридическую дубинку для запугивания приднестровцев. Президент Майя Санду фактически повесила над жителями непризнанной республики Дамоклов меч, который может приговорить любого к шести годам тюрьмы. А члены ее правительства открыто говорят о планах вернуть республику в состав Молдавии безо всяких компромиссов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров расценил это как попытку повторить сценарий, по которому пошел Киев, пытаясь задушить Донбасс.

«Прежде всего режим, который в Кишиневе обосновался и который идет просто след в след по стопам киевского режима. Отменяя все русское, дискриминирую русский язык во всех сферах и, вместе с украинцами еще устраивая серьезное экономическое давление на Приднестровье», - заявил глава МИД РФ, выступая на форуме в Анталье.

Приднестровье зажимают по всем фронтам. Уже несколько месяцев Кишинев не пропускает в ПМР рентген-аппарат для туберкулезной больницы под предлогом того, что место его установки должен осмотреть молдавский специалист, которого якобы не пускают в Тирасполь. Здоровье приднестровцев - лишь одна из целей, по которой бьет Кишинев.

«Есть большие проблемы и в здравоохранении, потому, что мы не можем завести ряд медикаментов, оборудование, которое необходимо для наших жителей», - рассказал председатель совета народных депутатов Тирасполя Вадим Дони.

В прошлом году военные Молдавии провели 17 учений, в том числе совместно с НАТО на полигоне в Бульбоаке, в непосредственной близости от ПМР. А Майя Санду требует убрать российских миротворцев из непризнанной республики, и блокирует ротацию наших военных.

Таким образом, официальный Кишинев будто намеренно идет на обострение с Приднестровьем.

Но угрожают ПМР не только с запада. Киевский режим демонстрирует готовность нанести удар по приднестровскому селу Колбасна, поскольку там находится один из крупнейших в Европе складов с боеприпасами, охраняемый российские военными. Если на хранилище нападут на воздух взлетит половина Старого света. Но это Украину не заботит. Поэтому всего в паре метров от села по линии границы нацисты ВСУ роют глубокую траншею и окапываются.