В Москве открыли первый МФЦ для жилищного обеспечения военнослужащих

Министерство обороны РФ открыло в Москве первый Многофункциональный центр по жилищному обеспечению военнослужащих. Работу нового МФЦ оценили руководитель ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны России Валерий Абраменков и начальник филиала «Московский» Глеб Смирнов.

Это пилотный проект, на примере которого будет создана сеть аналогичных МФЦ, в которых российские военные смогут решать жилищные вопросы в режиме «одного окна».

«Все услуги оказываются в одном окне, не нужно больше никуда ходить. В одном кабинете сдал документы, и когда они отработаны, его оповестят, он придет их получит. Нам очень приятно открыть двери нашего нового Многофункционального центра принятий решений, встретить здесь военнослужащих и членов их семей и предоставить им комфортные условия», - отметил на церемонии открытия руководитель ФГАУ «Росжилкомплекс» Валерий Абраменков.

В МФЦ работает система «электронной очереди» и дистанционной записи, что позволяет прийти на приеме к конкретному времени. Для семейных посетителей обустроена детская игровая зона. Центр обеспечен всем необходимым и для маломобильных граждан по программе «доступная среда».

«Этот Центр первый в нашей стране. В дальнейшем Министерство обороны продолжит поступательный путь по развитию данных центров на всей территории Российской Федерации. Минобороны России уделяет особое внимание выполнению социальных гарантий в отношении военнослужащих, в том числе в реализации прав на обеспечение жильем», - добавил Валерий Абраменков.

В открытом МФЦ военнослужащие могут подать документы на признание нуждающимися в служебных жилых помещениях, получить консультацию по вопросам обеспечения постоянным жильем, а также обратиться с заявлением на участие в накопительной ипотечной системе, приватизации и для получения жилищной субсидии.

Кроме того, через МФЦ можно получить уведомление о снятии с учета по месту проживания, открыть или закрыть лицевой счет, получить выписку, сдать служебное жилое помещение, а также записаться на личный прием к руководящему составу ФГАУ «Росжилкомплекс».

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.