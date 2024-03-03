Кнайсль высказалась насчет публикации разговора немецких военнослужащих

Экс глава австрийского МИД Карин Кнайсль в интервью ТАСС прокомментировала внутренний разговор высокопоставленных военных Германии.

«Один из них сказал, что мост размером со взлётно-посадочную полосу и для его уничтожения потребуется 10—15 ракет. И это он сказал о гражданском мосте, по которому проезжают мирные жители на своих машинах», - процитировало её агентство.

Кнайсль также отметила, что немецкие офицеры обсуждали план атаки Крымского моста так, будто это военный объект. Это, по её словам, свидетельствует о том, что их не обучали основным законам ведения войны и нормам международного гуманитарного права.

Кроме того, Кнайсль заявила, что подобные обсуждения указывают на тяжелое умственное состояние немецких офицером и отсутствие у них должного уровня юридической подготовки.