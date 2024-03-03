МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Кнайсль высказалась насчет публикации разговора немецких военнослужащих

Она считает, что обсуждение плана атаки Крымского моста показывает умственную отсталось офицеров ФРГ.
Глеб Владовский 2024-03-03 17:45:01
© Фото: imago stock&people, Globallookpress

Экс глава австрийского МИД Карин Кнайсль в интервью ТАСС прокомментировала внутренний разговор высокопоставленных военных Германии.

«Один из них сказал, что мост размером со взлётно-посадочную полосу и для его уничтожения потребуется 10—15 ракет. И это он сказал о гражданском мосте, по которому проезжают мирные жители на своих машинах», - процитировало её агентство.

Кнайсль также отметила, что немецкие офицеры обсуждали план атаки Крымского моста так, будто это военный объект. Это, по её словам, свидетельствует о том, что их не обучали основным законам ведения войны и нормам международного гуманитарного права.

Кроме того, Кнайсль заявила, что подобные обсуждения указывают на тяжелое умственное состояние немецких офицером и отсутствие у них должного уровня юридической подготовки.

#в стране и мире #ФРГ #Карин Кнайсль #Крымский мост #офицеры фрг
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 