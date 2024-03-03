Москва может скоро передать Киеву тела пленных, погибших при крушении Ил-76

Останки тел украинских военнопленных, погибших при крушении Ил-76, могут быть переданы Киеву в ближайшее время, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Как сообщает РИА Новости, омбудсмен провела 29 февраля переговоры с коллегой из Украины Дмитрием Лубинцом.

«Мы надеемся, что фрагменты тел украинских военнослужащих, погибших в результате ракетного удара со стороны Украины, будут в ближайшее время переданы», - выразила надежду Москалькова.

Российский обмудсмен подчеркнула, воля со стороны РФ передать Украине тела есть, но информация о точных сроках не называется.

Напомним, что 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа. Никто в той катастрофе не выжил.