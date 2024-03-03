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Военнослужащие ВСУ рассказали про хаос при бегстве из Авдеевки

По словам очевидцев, не все знали о приказе отступать из-за проблем со связью.
Глеб Владовский 2024-03-03 15:36:01
© Фото: РИА Новости

Отступление украинцев было паническим и неорганизованным, пишет американская газета Washington post со ссылкой на пересказы военнослужащих ВСУ

«Десятки людей боялись остаться позади, поскольку российские войска атаковали, казалось, бесконечными волнами», - цитирует издание Life.ru.

По словам одного из опрошенных с позывным «Майор», когда его подразделение начало выполнять приказ об отступлении, было так много раненых, что «не осталось никого старше» и ему пришлось возглавить отряд.

Другие военнослужащие рассказали, что даже не знали о том, что был дан приказ отступать, поскольку связь с командованием была потеряна.

Напомним, что бои за Авдеевку шли с октября 2023 года по 17 февраля 2024 года. В этот день ВСУ отступили из населенного пункта, а уже 20 февраля Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии города.

#ВС РФ #ВСУ #Авдеевка #СВО #отступление ВСУ
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