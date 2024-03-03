Эксперт по этикету Грохотова увидела снисходительный жест в поцелуе Байдена макушки Мелони

Эксперт по деловому этикету Светлана Грохотова в беседе со «Звездой» объяснила, что с точки зрения дипломатического этикета поцелуй американского президента Джо Байдена в макушку премьер-министра Италии Джоржди Мелони является неуместным, однако, учитывая странные выходки главы Белого дома, такой инцидент не выглядит как дипломатический скандал.

«Его (президента США Джо Байдена - Прим.ред.) эти чудачества и в том числе поцелуй в макушку премьер-министра Италии, конечно, с точки зрения делового и дипломатического этикета такие жесты являются неуместными», - сказала эксперт.

Грохотова рассказывает, что каждая культура диктует разные правила, например, во Франции, в Италии, в Испании даже в рамках делового общения хорошо знакомые между собой политики могут приветствовать друг друга двумя или тремя поцелуями в щеку.

«Поцелуй в макушку - так целуют как ребенка, то есть некий какой-то снисходительный жест, который точно мы никогда не встречали между политиками. Причем и Байден и Мелони с точки зрения их протокольного старшинства равны», - объясняет эксперт.

Однако, по словам Светланы Грохотовой, с точки зрения личности Джо Байдена и его неоднократных странных выходок этот инцидент не выглядит как некий дипломатический скандал.

«После рукопожатий с пустотой ничего не страшно», - отметила Гроховова.

Напомним, что средства массовой информации обратили внимание на случай на встрече президента США Джо Байдена и премьер-министра Италии Джоржди Мелони. Американский лидер допустил игривый жест в отношении итальянского премьера - поцеловал ее в макушку.