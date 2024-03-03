Режим КТО продолжает действовать после завершения операции в Ингушетии

Режим КТО продолжает действовать на территории Ингушетии после завершения операции спецназа ФСБ России в Карабулаке по обезвреживанию боевиков. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В Минздраве Ингушетии также опровергли информацию о жертвах операции: в Telegram-канале ведомства говорится заявили об отсутствии подтвержденных случаев пострадавших на территории города Карабулак в результате контртеррористической операции. В то же время, согласно информации агентства, столкновение в регионе продолжается.

«Режим контртеррористической операции продолжается, проводится работа по нейтрализации заблокированных бандитов, боестолкновение продолжается», - сообщает ТАСС.

Газета «Известия» сообщила, что сотрудники спецназа ФСБ России ликвидировали шесть террористов в ходе КТО в Карабулаке. Потерь среди мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов нет.