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Глава МО Израиля предложил разместить в Газе войска арабских стран

Предлагается на определенное время дислоцировать в секторе Газа арабские войска для охраны будущего временного пирса у побережья и для сопровождения гумконвоев, чтобы помощь не разворовывалась и доходила до населения.
Марина Крижановская 2024-03-30 05:14:48
© Фото: Omar Ashtawy Keystone Press Agency Globallookpress

Израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что его государство, США и некоторые арабские страны обсуждают возможность размещения в Газе вооруженных сил при участии представителей арабоязычных государств.

По его данным, во время визита в США обсуждался этот вопрос. Сама идея создания многонациональных сил появилась на переговорах главы американского Госдепа Энтони Блинкена с главами МИД нескольких арабских стран на прошлой неделе в Каире. Об этом пишет RT со ссылкой на издание Axios.

Уточняется, что суть идеи состоит в размещении арабских войск в секторе Газа на протяжении ограниченного времени, охраняя временный пирс, который у побережья построят Соединенные Штаты. Помимо этого, в их компетенцию войдет сопровождение гумконвоев, чтобы помощь не разворовывалась и доходила до населения, которое «не будет находиться под контролем радикального палестинского движения ХАМАС».

«Такой шаг позволит создать руководящий орган в анклаве, не ХАМАС, и который будет решать растущую проблему Израиля с США , когда дело касается гуманитарной ситуации в секторе Газа», - рассказал один из высокопоставленных представителей Израиля.

При этом представитель арабской стороны отметил, что к настоящему времени арабы не готовы направлять войска для обеспечения безопасности конвоев с гуманитарной помощью. Однако, добавил он, они могут рассмотреть такую возможность после войны.

В то же время ночью при атаке Израиля на город Хан-Юнис в секторе Газа погибли по меньшей мере 22 человека. Среди них есть и дети. По  словам местных жителей, израильские военнослужащие не предупреждали их о предстоящей бомбардировке.

#в стране и мире #сша #Израиль #сектор Газа #палестино-израильский конфликт #Йоав Галант #войска арабских стран #многонациональные войска
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