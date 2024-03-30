26 служащих Красного полумесяца погибли в Газе в ходе конфликта

Красный полумесяц опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) информацию о гибели 26 сотрудников в секторе Газа на весь период палестино-израильского конфликта.

«С начала войны в Газе мы потеряли 26 членов наших команд, в том числе 15 человек, которые были атакованы оккупационными силами, когда выполняли свои гуманитарные обязанности», - цитирует заявление РИА Новости.

Также в организации сообщили о гибели как минимум 364 медицинских работников в секторе Газа с момента обострения палестино-израильского конфликта.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил о гибели не менее 22 мирных жителей в результате бомбардировок Хан-Юниса израильскими военнослужащими.