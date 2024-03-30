МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

26 служащих Красного полумесяца погибли в Газе в ходе конфликта

По данным организации, 15 сотрудников стали жертвами атак оккупационных сил.
Глеб Владовский 2024-03-30 05:36:35
© Фото: Hasan Mrad Keystone Press Agency Globallookpress

Красный полумесяц опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) информацию о гибели 26 сотрудников в секторе Газа на весь период палестино-израильского конфликта.

«С начала войны в Газе мы потеряли 26 членов наших команд, в том числе 15 человек, которые были атакованы оккупационными силами, когда выполняли свои гуманитарные обязанности», - цитирует заявление РИА Новости.

Также в организации сообщили о гибели как минимум 364 медицинских работников в секторе Газа с момента обострения палестино-израильского конфликта.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил о гибели не менее 22 мирных жителей в результате бомбардировок Хан-Юниса израильскими военнослужащими.

#в стране и мире #сектор Газа #ЦАХАЛ #погибшие #палестино-израильский конфликт #красный полумесяц
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Новый русский Суперджет
2
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
3
КРЭТ. Часть 2
4
КРЭТ. Часть 1
5
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322