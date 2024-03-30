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FPV-дроны уничтожили укрывшихся в траншеях ВСУ на Донецком направлении

Артиллеристы и подразделения БПЛА вскрывают позиции ВСУ и уничтожают их артиллерию, фортификационные сооружения, а также долговременные огневые точки и скопления живой силы.
2024-03-30 05:00:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Донецком направлении спецоперации находящихся в укрытиях на позициях украинских боевиков уничтожили расчеты «Гиацинт-Б» 1-го Армейского корпуса группировки войск «Юг» во взаимодействии с операторами FPV-дронов.

Выявив замаскированные огневые позиции украинской артиллерии, фортификационные сооружения, а также укрепленные опорные пункты, долговременные огневые точки и скопления живой силы, российские артиллеристы атакуют их из 152-миллиметровых орудий.

В то же время операторы дронов-камикадзе ликвидируют боевиков, укрывшихся в блиндажах и траншеях на линии боевого соприкосновения. Военнослужащие направляют туда дроны или сбрасывают боеприпасы, попадая точно в цель.

Слаженность и профессионализм артиллеристов и подразделений беспилотной летательной авиации позволяет за несколько минут после получения координат цели атаковать боевиков ВСУ и сменить огневую позицию.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#ВСУ #спецоперация #артиллеристы #донецкое направление #блиндажи #FPV-дроны
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