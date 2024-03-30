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«Человек слова»: друг умершего волонтера из «Крокуса» Енгибаряна о его характере

Марк Иванов рассказал, что помимо того, что Карен был очень добрым и честным человеком, он всегда держал свое слово.
Игнат Далакян 2024-03-30 17:02:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Друг погибшего Карена Енгибаряна Марк Иванов звонил ему во время теракта и просил о помощи. Об этом он рассказал «Звезде».

«Когда я говорил ему свое последнее слово, я отметил такую вещь, что он всегда был человек слова. Помимо того, что он был очень добрый, очень светлый, который никогда не унывал и любил свою семью и друзей. Он всегда держал слово», - сказал друг Енгибаряна.

Марк Иванов рассказал, что оказавшись в «Крокусе» они пытались в первую очередь спасти маму и ее подругу. По его словам, Карен попутно даже в этой ситуации не забывал и о других людях.

«Когда Карен появился в моей жизни, она сильно изменилась, когда не стало его и моей мамы, моя жизнь изменилась еще сильнее. Единственное, что я хотел пожелать - как можно больше времени проводите рядом со своей семьей, со своими близкими людьми», - сказал Марк.

Карен Енгибарян отдал свою куртку выбегающему из «Крокуса» пострадавшему, накануне он простудился и пытался вылечиться сам. К тому же доброволец надышался дымом. Он попал в больницу и там скончался.

#Трагедия #наш эксклюзив #друг #Крокус сити холл #Карен Енгибарян
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