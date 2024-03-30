В Нидерландах освободили заложников из кафе и задержали подозреваемого

Полиция освободила заложников, которые удерживались в нидерландском Эде, однако инцидент не исчерпан. Об этом написала полиция провинции Гелдеранд в соцсети Х.

«Только что были освобождены трое заложников. Ситуация еще не исчерпана», - говорится в сообщении полиции.

Местные правоохранительные органы позднее отметили, что последний заложник был освобожден.

«Один человек задержан», -добавили в полиции.

Напомним, неизвестный захватил в заложники посетителей кафе в городе Эде в Нидерландах. На место происшествия приехали правоохранительные органы и глава города.

Местные средства массовой информации сообщали, что злоумышленник может быть вооружен и иметь при себе взрывчатку. Полиция города эвакуировала у места случившегося жителей 150 домов, а движения поездов были остановлены.