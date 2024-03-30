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Хоккеист из Канады ударил Овечкина по лицу во время матча NHL

Перед этим капитан Washington Capitals провел успешный силовой прием против спортсмена команды соперника.
Глеб Владовский 2024-03-30 01:05:44
© Фото: John Woods Keystone Press Agency Globallookpress

Канадский защитник Toronto Maple Leafs Марк Джиордано ударил по лицу нападающего Washington Capitals Александра Овечкина во время матча чемпионата NHL, передает телеканал RT.

Сообщается, что во время первого периода капитан «Вашингтона» провел зрелищный силовой прием против защитника «Торонто»Джейка Маккейба. В результате игрок канадского клуба упал на лед.

Вскоре за своего сокомандника заступился Марк Джиордано - он ударил Овечкина левой рукой по лицу, за что был отправлен на скамейку штрафников на две минуты. Россиянин не поддался на провокацию и продолжил игру.

Сообщается, что матч окончился со счетом 5 - 1 в пользу Toronto Maple Leafs.

#в стране и мире #сша #НХЛ #Александр Овечкин
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