Опубликованы кадры возгорания кровли здания МГТУ имени Баумана

На крыше МГТУ имени Баумана в Москве произошел небольшой пожар, на место прибыли экстренные службы. Дым, который идет из окна чердака, сняли на видео.

Огонь распространился на площадь около 40 квадратных метров. Сейчас пожар уже локализован, уточняется, что погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«В Москве огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 40 квадратных метрах. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видна работа спасателей по локализации возгорания. У здания стоят несколько пожарных автомобилей.