МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Опубликованы кадры возгорания кровли здания МГТУ имени Баумана

Общая площадь пожара составила около 40 квадратных метров, спасатели уже локализовали его.
Анастасия Бобылева 2024-03-30 13:05:26
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

На крыше МГТУ имени Баумана в Москве произошел небольшой пожар, на место прибыли экстренные службы. Дым, который идет из окна чердака, сняли на видео.

Огонь распространился на площадь около 40 квадратных метров. Сейчас пожар уже локализован, уточняется, что погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«В Москве огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 40 квадратных метрах. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видна работа спасателей по локализации возгорания. У здания стоят несколько пожарных автомобилей.

#Москва #пожар #МГТУ имени Баумана #Возгорание #наш эксклюзив
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Новый русский Суперджет
2
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
3
КРЭТ. Часть 2
4
КРЭТ. Часть 1
5
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322