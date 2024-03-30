МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Десантники FPV-дронами разнесли блиндажи ВСУ на подступах к Часову Яру

На Артемовском направлении - около Часова Яра - десантники при помощи FPV-дронов уничтожили большое количество живой силы и техники ВСУ.
2024-03-30 07:02:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты FPV-дронов разведывательных подразделений гвардейского соединения десантников, входящие в состав группировки войск «Юг» на подступах к Часову Яру в ДНР уничтожают находящуюся в укрытиях живую силу украинских боевиков.

Работающим на Артемовском направлении подразделениям беспилотной авиации каждый день приходится уничтожать ударными беспилотниками объекты и личный состав ВСУ.

Получив задачу уничтожить блиндажи в опорных пунктах с находящимся там противником, расчеты беспилотной авиации отправились в указанный район. Они запустили FPV-дроны и вывели их на цели - опорные пункты, военную технику и живую силу.

С помощью дрона-разведчика второй номер расчета корректировал полеты беспилотников для точного наведения на цель. В итоге украинские боевики потеряли большое количество личного состава после нанесенного удара дронами российскими десантниками.

«Когда учились, только начинали, было такое - голова кружилась, а сейчас вообще нормально прям. Привычка, привыкать надо ко всему. <...> Выдвигаемся, ну то есть на позиции работаем. Когда идет наступление, дают команду там: блиндаж надо какой-нибудь разобрать, где сидит группа ДРГ. И вот, уничтожаем», - сообщил оператор БПЛА с позывным Вжик.

По прошествии суток десантники нанесли более 40 ударов FPV-дронами по объектам ВСУ, при этом уничтожив большое количество живой силы и техники.              

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #спецоперация #десантники #часов яр #Артемовское направление #группировка войск "Юг" #FPV-дроны
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Новый русский Суперджет
2
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
3
КРЭТ. Часть 2
4
КРЭТ. Часть 1
5
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322