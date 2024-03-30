Десантники FPV-дронами разнесли блиндажи ВСУ на подступах к Часову Яру

Расчеты FPV-дронов разведывательных подразделений гвардейского соединения десантников, входящие в состав группировки войск «Юг» на подступах к Часову Яру в ДНР уничтожают находящуюся в укрытиях живую силу украинских боевиков.

Работающим на Артемовском направлении подразделениям беспилотной авиации каждый день приходится уничтожать ударными беспилотниками объекты и личный состав ВСУ.

Получив задачу уничтожить блиндажи в опорных пунктах с находящимся там противником, расчеты беспилотной авиации отправились в указанный район. Они запустили FPV-дроны и вывели их на цели - опорные пункты, военную технику и живую силу.

С помощью дрона-разведчика второй номер расчета корректировал полеты беспилотников для точного наведения на цель. В итоге украинские боевики потеряли большое количество личного состава после нанесенного удара дронами российскими десантниками.

«Когда учились, только начинали, было такое - голова кружилась, а сейчас вообще нормально прям. Привычка, привыкать надо ко всему. <...> Выдвигаемся, ну то есть на позиции работаем. Когда идет наступление, дают команду там: блиндаж надо какой-нибудь разобрать, где сидит группа ДРГ. И вот, уничтожаем», - сообщил оператор БПЛА с позывным Вжик.

По прошествии суток десантники нанесли более 40 ударов FPV-дронами по объектам ВСУ, при этом уничтожив большое количество живой силы и техники.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.