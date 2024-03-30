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Агитпоезд «Сила в правде» прибыл в Хабаровский край

На мероприятии состоялся концерт военного оркестра и посвящение детей в ряды Юнармии.
2024-03-30 10:38:01
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Агитационный поезд Министерства обороны России «Сила в правде» прибыл в рабочий поселок Новый Ургал Хабаровского края. Состав встретили представители администрации Новоургальского городского поселения, участники юнармейского движения и местные жители.

Перед началом работы эшелона состоялся митинг, на котором дети региона прошли церемонию вступления в ряды Юнармии. Каждому новому юнармейцу вручили свидетельство и значки.

Для жителей, встречающих агитпоезд, организовали концерт, на котором военный оркестр исполнил песни военных лет и современные композиции. Внутри поезда каждый желающий мог ознакомиться с музейной экспозицией поезда - в вагонах расположена интерактивная выставка об истории Вооруженных сил России, ходе проведения специальной военной операции. Там же выставлены современные образцы современного вооружения. Наибольшее внимание посетителей привлекла выставка подбитой иностранной военной техники.

Следующая остановка поезда «Сила в правде» запланирована на  железнодорожной станции Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#армия #Минобороны РФ #Хабаровский край #агитпоезд #сила в правде #новый ургал
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