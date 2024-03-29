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Вечером 29 марта ВСУ обстреляли Донецк 8 снарядами калибра 155-мм

Под удар украинских боевиков попали Петровский и Кировский районы, по которым выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров.
Дарина Криц 2024-03-29 23:59:20
© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости

После вечерних обстрелов 29 марта территории ДНР со стороны украинских боевиков есть пострадавшие мирные жители.

ВСУ ударили тремя снарядами калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, ровно через час - тремя снарядами этого же калибра по Кировскому району и в 21:30 - вновь по Петровскому району столицы ДНР двумя снарядами калибра 155 миллиметров.

Также пожилой мужчина получил 1938 года рождения ранение после подрыва на противопехотной мине нажимного действия «Лепесток» в Петровском районе Донецка. Инцидент произошел около дома №9 по улице Растрелли. Об этом сообщило представительство Донецкой республики в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

«По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 29 марта по состоянию на 23:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район) - по ул. Растрелли, 9 в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получил ранение мужчина 1938 года рождения», - уточнили в ведомстве.

Сообщается, что в общей сложности по состоянию на пятницу, 29 марта, в ДНР зафиксировали 152 случая подрыва гражданских лиц, включая 10 детей, на минах ПФМ-1 «Лепесток». В результате полученных ранений три человека скончались.

#в стране и мире #Донецк #ДНР #сцкк #обстрелы всу #калибр 155-мм
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