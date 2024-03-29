Вечером 29 марта ВСУ обстреляли Донецк 8 снарядами калибра 155-мм

После вечерних обстрелов 29 марта территории ДНР со стороны украинских боевиков есть пострадавшие мирные жители.

ВСУ ударили тремя снарядами калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, ровно через час - тремя снарядами этого же калибра по Кировскому району и в 21:30 - вновь по Петровскому району столицы ДНР двумя снарядами калибра 155 миллиметров.

Также пожилой мужчина получил 1938 года рождения ранение после подрыва на противопехотной мине нажимного действия «Лепесток» в Петровском районе Донецка. Инцидент произошел около дома №9 по улице Растрелли. Об этом сообщило представительство Донецкой республики в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

«По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 29 марта по состоянию на 23:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район) - по ул. Растрелли, 9 в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получил ранение мужчина 1938 года рождения», - уточнили в ведомстве.

Сообщается, что в общей сложности по состоянию на пятницу, 29 марта, в ДНР зафиксировали 152 случая подрыва гражданских лиц, включая 10 детей, на минах ПФМ-1 «Лепесток». В результате полученных ранений три человека скончались.