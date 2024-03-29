В Польше авиацию подняли в небо под предлогом «активности России»

Польша и союзные страны подняли в воздух авиацию, как сообщило оперативное командование польских ВС. Варшава объяснила свои действия «интенсивной активностью» РФ на Украине.

«В польском воздушном пространстве действуют польские и союзные воздушные суда, с чем может быть связан повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны. Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации РФ», - предупреждает командование ВС Польши в соцсети Х.

В сообщении отмечается, что Польша следит за ситуацией. Также указано, что в стране запущены «все необходимые процедуры», обеспечивающие безопасность польского воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что Варшава планирует установить башни для наблюдения за границей с Белоруссией. Высота башен будет достигать 70 метров, в них поместят современные оптико-электронные приборы, обеспечивающие хороший обзор.