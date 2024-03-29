Бойцы «Запада» вскрыли и уничтожили минометчиков ВСУ у Курской области

Артиллеристы группировки «Запад» продолжают атаковать артбатареи украинских боевиков, а также разрушать их оборонительные сооружения, огневые средства, склады боеприпасов, вооружения и военной техники, уничтожать живую силу и подавлять пункты управления. Удары наносятся по приграничному с Курской областью району на территории Украины.

Контрбатарейная борьба, уничтожение реактивных систем залпового огня и минометных расчетов являются задачами артиллеристов, а цели они получают от разведчиков. При помощи комплексов беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени происходит целеуказание и корректировка огня артиллеристов.

Так, расчет гаубицы Д-20 поразил засевших в лесополосе украинских минометчиков. Считанные минуты ушли на то, чтобы занять огневую позицию, вычислить исходные данные для стрельбы и сделать первый выстрел. В это время в небе над целью дежурит беспилотник, благодаря которому разведчики помогают артиллеристам корректировать огонь.

«Наша задача - это охрана государственной границы. <...> Наши операторы беспилотников выявляют скопление пехоты противника, минометы. Недавно уничтожили 120-миллиметровый миномет. Стреляем часто, много и успешно. <...> Меняем позиции, и есть определенные позиции, с которых нам выгодно и удобно стрелять», - рассказал старший наводчик гаубицы Д-20 с позывным Синица.

Незамедлительно реагируют на перемещение украинских боевиков операторы беспилотников, которые круглосуточно отслеживают противника и передают координаты его целей для нанесения огневого поражения. Поэтому оглушительный грохот 152-миллиметровых пушек слышится часто, а тишина наступает лишь на несколько минут.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.