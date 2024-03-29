Находящихся на Украине граждан Казахстана призвали покинуть страну

Посольство Казахстана на Украине призвало в целях безопасности покинуть Харьковскую и Одесскую области. Соответствующая рекомендация опубликована в официальном Telegram-канале.

«В связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуацией с безопасностью в Одесской и Харьковской областях Посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность выезда из этих регионов», - говорится в заявлении.

Как уточняет RT, граждане республики могут воспользоваться наземными маршрутами через Польшу или Молдову с последующими коммерческими рейсами для выезда из Украины на родину.

В дипведомстве порекомендовали не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие.