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Находящихся на Украине граждан Казахстана призвали покинуть страну

Особое внимание заострили на Одесской и Харьковской областях, поскольку там напряженная обстановка.
Глеб Владовский 2024-03-29 03:07:13
© Фото: GTW imageBROKER.com Globallookpress

Посольство Казахстана на Украине призвало в целях безопасности покинуть Харьковскую и Одесскую области. Соответствующая рекомендация опубликована в официальном Telegram-канале.

«В связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуацией с безопасностью в Одесской и Харьковской областях Посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность выезда из этих регионов», - говорится в заявлении.

Как уточняет RT, граждане республики могут воспользоваться наземными маршрутами через Польшу или Молдову с последующими коммерческими рейсами для выезда из Украины на родину.

В дипведомстве порекомендовали не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие.

#в стране и мире #Украина #Харьковская область #Казахстан #Одесская область
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