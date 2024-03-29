«БАРСы» с первого выстрела пресекли ротации ВСУ под Клещеевкой

На Артемовском направлении специальной военной операции расчеты артиллерии и ударных FPV-дронов 13-го добровольческого отряда «БАРС» группировки войск «Юг» вскрывают и уничтожают замаскированные позиции украинских подразделений.

В районе населенного пункта Клещеевка российские бойцы в ежедневном режиме продолжают срывать атаки и ротации ВСУ. Вместе с этим, они уничтожают их опорные пункты, места скопления личного состава и бронированной техники. Об одной из успешно выполненных задач рассказал командир подразделения.

«Опорники разбираем. Вот предыдущий расчет у нас разобрал опорник. Этот расчет, который сейчас работает, он отсек пехоту. Происходила ротация, он эту ротацию погасил. С первого выстрела, <...> добавили еще два выстрела - и погасили окончательно», - рассказал командир подразделения с позывным Ваз.

Расчеты беспилотников отряда «БАРС» вычисляют хорошо замаскированные вражеские блиндажи и ликвидируют их ударными FPV-дронами. Помимо этого, они занимаются корректировкой артиллерии при нанесении одиночных и групповых ударов.

В круглосуточном режиме работают и расчеты гаубиц Д-30 и минометов калибра 120 миллиметров. Они наносят интенсивные удары по различным целям противника, в то время как на наведение орудий по перемещающимся целям у артиллеристов отряда уходят считанные минуты.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.