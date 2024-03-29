Более 80 тысяч заявлений поступило в МО РФ для получения карты «СВОи»

Более восьмидесяти тысяч заявлений на получение электронного удостоверения ветерана боевых действий приняли в Минобороны. Пластиковая карта заменяет социальную и банковскую, а также дублирует бумажный документ. Без лишней волокиты и с полным набором льгот и гарантий по линии военного ведомства.

Электронное удостоверение ветерана боевых действий «СВОи» выдается в дополнение к обычному бумажному документу. Аккумулирует в себе весь комплекс мер соцподдержки. Существенно сокращает время на оформление и получение льгот.

«Облегчает волокиту с документами, для оформления пенсии не нужно будет приходить в банк для оформления отдельной карты. Для оформления выплат льгот не нужно по госуслугам ходить или сидеть разбираться с программой», - рассказал ветеран боевых действий Владимир.

Карта «СВОи» для ветеранов боевых действий - это единое окно, куда поступают все федеральные, региональные выплаты и средства от Минобороны. Военная пенсия. Компенсации за наем жилья и оплату услуг ЖКХ, налоговые вычеты. Деньги на проезд, обучение детей, оплату лекарств, санаторно-курортное лечение и прочее. Также можно оплачивать услуги и совершать покупки со скидками.

Внешне электронное удостоверение ВБД представляет из себя обычную стандартную пластиковую банковскую карточку. Отличие - место под фотографию. Выпуск и обслуживание карт для военнослужащих бесплатно.

На карту «СВОи» наносятся личные данные, номер удостоверения ветерана и медицинского полиса, группа крови, сведения о ранениях. Есть штрих-код. Он содержит полную информацию о владельце. На него записаны все льготы - его можно предъявлять для сканирования в музеях, аптеках, для проезда в автотранспорте и метро

«Подписано более 65 соглашений с регионами по внедрению электронных функций, которые предполагают скидки, проезды бесплатные и прочее. С Москвой в процессе согласования сегодня проходит очередная встреча, где мы рассказываем, как состыковать две системы карту Москвича и карту "СВОи"», - представитель банка партнера Александр Рохмин.

Электронные удостоверения ветеранов боевых действий внедрили по поручению Министра обороны Сергея Шойгу. Чтобы быстро обеспечить социальные гарантии всем - кадровым военным, добровольцам и мобилизованным. Тот, кто рискует своей жизнью на передовой, здесь в тылу не должен забивать голову бумажной волокитой.

Как и где получить электронное удостоверение ветерана боевых действий смотрите в материале Игоря Лапика.