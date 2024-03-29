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Новак оценил сроки восстановления оборудования на Нижегородском НПЗ

Российский вице-премьер отметил, что на данный момент идет интенсивная работа по воспроизводству этого оборудования.
Игнат Далакян 2024-03-29 16:24:09
© Фото: Михаил Безносов, РИА Новости

Вице-премьер Александр Новак заявил, что сломанное на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе оборудование восстановят за один-два месяца.

Представитель властей отметил, что на НПЗ произошла авария на турбине, однако запчасти на замену производятся в Российской Федерации, поэтому работа на предприятии скоро будет восстановлена.

«Соответственно, сейчас идет воспроизводство этого оборудования, интенсивная работа. Компания планирует, что в течение одного-двух месяцев это оборудование будет восстановлено», - цитирует ТАСС вице-премьера.

Работа одной из установок на Нижегородском НПЗ временно была остановлена в связи с технологическим инцидентом. Ростехнадзор назвал причиной поломки неисправность детали компрессора.

#в стране и мире #восстановление #Ремонт #Нижегородская НПЗ
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