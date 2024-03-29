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ВС РФ нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по Украине

Целью группового удара, частью которого стали ракеты комплекса «Кинжал», были назначены объекты энергетики и ПВО Украины.
2024-03-29 14:17:07
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о нанесении по инфраструктуре Украины группового удара высокоточным оружием большой дальности.

В сводке о проведении специальной военной операции говорится, что ВС РФ применили оружие воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также беспилотники. В ходе удара были поражены объекты энергетики и противовоздушной обороны противника, уточняет российское оборонное ведомство.

Между тем на Авдеевском направлении российские военные улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение врагу и отразили восемь контратак. Суточные потери украинской стороны в живой силе на данном направлении превысили 305 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #кинжал #МО РФ #СВО
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