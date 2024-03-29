Военные спасли от грядущих паводков населенные пункты в Алтайском крае

В преддверии паводка военнослужащие инженерно-саперного подразделения РВСН взорвали лед на реке Чумыш, сообщает Министерство обороны РФ.

Взрывные работы проводились для предотвращения возможных ледяных заторов и защиты населенных пунктов Алтайского края.

Кадры работы инженерно-саперного подразделения Барнаульского соединения РВСН показало Минобороны России. Военнослужащие замерили толщину ледяного покрова, пробурили лунки, заложили взрывчатку и провели подрывы.

Заряды были рассчитаны с учетом неукоснительного соблюдения безопасности для окружающей среды. Теперь вода реки Чумыш не угрожает ни рабочему поселку Тальменка, ни другим населенным пунктам региона.

В военном ведомстве добавили, что с началом ледохода за паводковой ситуацией следят с помощью беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.