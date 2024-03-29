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Директор «Руки Вверх!» Погосян назвал преувеличением слова о лишении Жукова прав на песни

По словам концертного директора, суд лишил группу права на трансляции исполнения ряда песен, несмотря на то что фонограммы этих композиций были перезаписаны без участия команды Маликова.
Алексей Курильченко 2024-03-29 12:54:41
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

После суда с «Издательством "Джем"» группа «Руки Вверх!» лишилась прав на использование в трансляциях некоторых своих фонограмм. При этом никто не запрещает Сергею Жукову исполнять все свои хиты вживую. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал концертный директор группы Роберт Погосян. При этом суд не принял во внимание, что коллектив «Руки Вверх!» самостоятельно переписал фонограммы в 2022 году.

«Жуков будет продолжать выступать с этими песнями, потому что песни написал он. Речь идет о фонограммных правах... Они не запрещают Жукову петь, запрещают трансляции. Но самый ужас в том, что мы сами сделали эти фонограммы в 2022 году - у нас есть запись в студии. Но, видимо, судьи не особо понимают, что мы не поем под музыку из 90-х», - рассказал Погосян.

Руководитель отметил, что понятие «фонограммные права» было введено в обиход около пяти лет назад. И теперь появились «голодные люди», которые решили нажиться на популярности группы «Руки Вверх!».

«У "Руки Вверх!" 300 песен. Мы можем вообще не петь те песни, но мы будем их петь. Просто нужно будет понимать - либо их вырезать из трансляции, либо судиться дальше и решать вопрос», - заявил Погосян.

Как сообщает РИА Новости, группа лишилась прав на фонограммы нескольких песен - среди них «Ну где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому» и «Дома не сиди». Суд отклонил иск Сергея Жукова и Алексея Потехина против ООО «Издательство "Джем"» и продюсера Андрея Маликова.

#наш эксклюзив #авторские права #Сергей Жуков #Руки вверх #Роберт погосян #фонограмма
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