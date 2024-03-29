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Су-34 уничтожили украинский опорный пункт на Южно-Донецком направлении

Экипажи Су-34 нанесли удар укреплениям и живой силе противника планирующими авиабомбами с унифицированным модулем планирования и коррекции.
2024-03-29 11:59:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны РФ показало видео сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 планирующих авиационных бомб с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). По данным ведомства, удары наносились по опорному пункту и живой силе противника на Южно-Донецком направлении.

Благодаря УМПК обычные неуправляемые фугасные авиабомбы превращаются в управляемые боеприпасы, что позволяет наносить удары с воздуха, не заходя в зону действия украинской противовоздушной обороны. На кадрах видно, как после схода с самолета на бомбах раскладываются в полете крылья. Кадры объективного контроля подтверждают успешное поражение целей.

«УМПК поставляется к нам в специальных ящиках. Мы их достаем и доставляем под самолет на специальных тележках, далее подвешиваем. Мы участвуем непосредственно в выпуске самолета на задание, чтобы убедиться, что все в порядке, самолет все бомбы видит», - рассказал техник авиационного вооружения Муса.

Выполнив задачу, Су-34 вернулись на аэродромы. Летчики ВКС выполняют боевые задачи круглосуточно и в любую погоду.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #СВО
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