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На юге Греции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7

Подземные толчки заметили в 7:12 по местному времени, эпицентр находился в 122 километрах от города Патры.
Анастасия Бобылева 2024-03-29 11:09:28
© Фото: Anna Watson, ZUMAPRESS, Globallookpress

Недалеко от южного побережья Греции в 7:12 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр находился в 122 километрах от города Патры, где проживают около 168 тысяч человек. Очаг находился на глубине 17 километрах. О жертвах или пострадавших информации нет.

Позднее подземные толчки уменьшились, в 7:28 их магнитуда сократилась до 2,5, затем в 7:45 землетрясение достигло магнитуды 3,1. Эти данные также сообщает EMSC.

#в стране и мире #землетрясение #Греция
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