На юге Греции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7

Недалеко от южного побережья Греции в 7:12 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр находился в 122 километрах от города Патры, где проживают около 168 тысяч человек. Очаг находился на глубине 17 километрах. О жертвах или пострадавших информации нет.

Позднее подземные толчки уменьшились, в 7:28 их магнитуда сократилась до 2,5, затем в 7:45 землетрясение достигло магнитуды 3,1. Эти данные также сообщает EMSC.