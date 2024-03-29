«Легче, чем "Жигули"»: водители «Ярса» показали боевую машину изнутри

Под Иркутском военнослужащие ракетных войск стратегического назначения провели учения по борьбе с диверсантами условного противника. Соединениям предстояло выполнить не менее двух десятков задач.

По легенде учений, неподалеку от маршрута патрулирования разведподразделение замечает диверсантов. И в дело вступает группа боевого охранения. На учениях широко применяется авиация - вертолет Ми-8 доставляет противодиверсионную группу.

Тем временем полевым тягачам предстоит преодолеть не менее 100 километров - впереди них идут всегда машины дистанционного разминирования «Листва», разыскивая и обезвреживая любые взрывные устройства, заменяя сразу два десятка саперов.

Условные диверсанты заложили около 20 дистанционно управляемых взрывных устройств. «Листва» с помощью СВЧ-антенны, которая работает словно микроволновка, в радиусе 100 метров нагревает и подрывает мины.

После разминирования пусковые установки «Ярс» могут занять свои позиции. Одна весит примерно как 100 легковушек. При этом всем комплекс очень маневренный. Чтобы сесть за руль «Ярса», нужно отучиться почти три года.

«На самом деле все легко. Легче, чем с "Жигулями". Она очень маневренная, в любой поворот войдет. Очень хорошая балансировка везде», - рассказал старший механик-водитель Максим.

На полевых позициях отрабатываются различные инженерные и технические навыки. В том числе маскировки. На свертывание и развертывание есть около часа. В расчете пять человек. Один из них - Федор. Он из династии ракетчиков. Служит в РВСН уже 10 лет.

«Ответственность огромная. Но мы относимся к ней как к родной и любимой. Почти как к любимой жене. Поэтому она нас никогда не подводит. И выполняет свой функционал в полном объеме», - рассказал Федор.

Всего в командно-штабных учениях Иркутского соединения РВСН участвуют более 3 000 военнослужащих и задействовано не меньше 300 единиц техники.

«В Йошкар-Олинском, Алтайском, Нижнетагильском ракетных соединениях эти проверки проходят под руководством командующих ракетными объединениями. В остальных ракетных подразделениях РВСН воинские части проверяются под руководством командиров соединений», - заявил заместитель командующего РВСН России Андрей Бурбин.

На боевом дежурстве расчеты могут находиться месяц, а то и больше. Поэтому учения у ракетчиков на этом не заканчиваются. И впереди еще немало «экзаменов».

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.