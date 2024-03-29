Шойгу отметил высокий профессионализм специалистов юрслужбы ВС РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил специалистов и ветеранов юридической службы ВС РФ с профессиональным праздником. Соответствующий приказ опубликован на сайте российского Минобороны.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что благодаря высокому профессионализму и ответственному подходу к делу, специалисты службы эффективно решают стоящие перед ними задачи, включая правовую и социальную защиту участников СВО и их семей.

«Опираясь на многолетний опыт и традиции отечественной юриспруденции, военнослужащие и гражданский персонал юридической службы успешно осуществляют повседневное правовое обеспечение деятельности войск (сил), вносят вклад в укрепление законности и правопорядка в Вооруженных Силах», - говорится в документе.

Напомним, что 29 марта 2019 года, Шойгу утвердил приказ № 172 «О праздновании Дня специалиста юридической службы».