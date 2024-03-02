Самодельное взрывное устройство нашли в машине, пытавшейся въехать в Крым

На днище автомобиля, который пытался въехать в Крым через пункт пропуска «Джанкой», обнаружили самодельное взрывное устройство. Об этом сообщили в силовых структурах региона.

Как передает РИА Новости, взрывное устройство было изготовлено из компонентов иностранного производства, которые поставляются на территорию Украины странами НАТО. Отмечается, что бомба была обезврежена специалистами-взрывотехниками после того, как машину перенесли на безопасное расстояние.

Собеседник агентства рассказал, что за рулем автомобиля находился сотрудник правоохранительных органов Херсонской области. Взрывное устройство находилось прямо под водительским сиденьем.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму двух граждан, которые были завербованы спецслужбами Киева для совершения терактов. Сотрудники ведомства изъяли у мужчины радиоуправляемое самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия.