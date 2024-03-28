Болсонару опроверг слухи о попытках скрыться в посольстве Венгрии

Адвокаты бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару направили письмо судье верховного суда Александру ди Мораешу, в котором назвали нелогичными предположения о намерении политика найти убежище в посольстве Венгрии.

«Учитывая отсутствие перспективы превентивного заключения, нелогично предполагать, что визит заявителя (Болсонару - прим.ред.) в посольство иностранного государства был просьбой о предоставлении убежища или попыткой побега», - цитирует письмо РИА Новости.

Как сообщает агентство со ссылкой на местные СМИ, Болсонару подтвердил, что находился в диппредставительстве Венгрии 12-14 февраля.

Напомним, что полиция Бразилии изъяла у экс-главы республики паспорт на основании расследования вероятного заговора с целью государственного переворота, который Болсонару пытался организовать после поражения на президентских выборах в 2022 году.