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Ивановские десантники на полигоне отработали противодействие ДРГ

Наставники с боевым опытом учат штурмовые подразделения Ивановских десантников осваивать противодействие диверсионным разведывательным группам, а также стрелять из различного вооружения, работать парами и по трое.
2024-03-28 05:00:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В тыловом районе зоны спецоперации завершается подготовка штурмовых подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ. На одном из полигонов с ними проводят курс интенсивной подготовки под руководством инструкторов с реальным боевым опытом.

Вместе с этим, бойцы отрабатывают стрельбу на точность и скорость с различных дистанций из автоматического оружия и пулеметов, ручных противотанковых гранатометов (РПГ) и автоматических гранатометов (АГС) по мишеням, которые имитируют вражескую живую силу и легкобронированную технику.

«Здесь идет комплекс занятий, боевой подготовки, физической. Конечно, основной упор мы ставим на выносливость. Выносливость, быстрота - это основа, потому что все вещи построены на рывковых движениях. <...> Особенное мы обращаем внимание на подготовку штурмовиков. Штурмовика только ноги и кормят», - рассказал помощник командира дивизии по физической подготовке с позывным Физрук.

Помимо этого, штурмовики стреляют из вооружения боевой техники и отрабатывают порядок действий в боевых двойках и тройках. Также наставники помогают им осваивать противодействие диверсионным разведывательным группам (ДРГ), основы тактической медицины, инженерное оборудование позиций и слаженную перегруппировку на поле боя.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #Стрельбы #полигон #штурмовики #тренировка #СВО #ивановские десантники
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