ООН не удалось установить причину крушения в январе Ил-76

Управлению верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не удалось установить обстоятельства крушения в январе над Белгородской областью самолета Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные. Соответствующий доклад опубликовали в Женеве.

В отчете указывается, что по заявлению Москвы, «ВСУ сбили транспорт, в результате погибли 65 украинских военнопленных». А поскольку у УВКПЧ не было доступа, установить обстоятельства инцидента в соответствии со своей обычной методологией было невозможно.

Отмечается, что в Управлении призвали провести «тщательное, беспристрастное и прозрачное расследование».

Однако, как сообщает РИА Новости, ранее в УВКПЧ ушли от ответа на вопрос, откуда ведомство пыталось получить информацию о сбитом Ил-76.

Напомним, что 24 января 2024 года самолет с украинскими военнопленными потерпел крушение в Белгородской области. По данным Следственного комитета РФ, транспорт сбили ракетой MIM-104A американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. В результате, никто из находившихся на борту не выжил.