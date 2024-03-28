В России появилась генетическая копия коровы-донора

Появилась абсолютная генетическая копия коровы-донора. Не по внешним чертам, а по набору ДНК. Ученые уверяют, что этот теленок-клон может стать новым шагом к развитию сельского хозяйства. Его исходный вариант — буренка-рекордсмен. Она дает 18 тонн молока в год при среднем показателе годового удоя 10 тонн. При таких же условиях кормления и содержания, клон должен приносить не меньше, а то и больше молока.

Виктория Юрченко, начальник отдела ТРИЗ ООО «Прогресс Агро», поделилась, что через 12 месяцев, когда корова вырастет и ее осеменят. Потом она отелится и пойдет в стадо со всеми остальными коровами.

Для чистоты эксперимента, вынашивала теленка суррогатная мама. Сначала взяли материал у прототипа, от клеток отделили ядро с ДНК и заморозили его. Каждый экземпляр ядер размораживают. В быстром темпе проходит 9 суток работы практически без перерыва.

Этот теленок создан, чтобы размножить генетический потенциал, который есть у животного-донора. Имя новорожденной девочке-теленку еще не дали. Пока активно наблюдают за поведением и аппетитом, который у нее очень хороший. Она выпивает 18 литров молока в сутки, хотя сверстники потребляют 9 литров. Благодаря этому она уже весит почти 90 килограммов. Такое наблюдается обычно у телят в 2,5 месяца. В общее стадо выпускать клона ученые пока не планируют, ему созданы особые условия.

Теленок живет в своем микроклимате: отдельное помещение, индивидуальный домик, температура воздуха всегда 20 градусов тепла. По камерам круглосуточно наблюдают за животными и здесь же постоянно находятся сотрудники.

Самое главное — корова, которая вынашивает клона, не влияет на его гены. Впервые копия появилась на свет в 1996 году — та самая овечка Долли. Только с тех пор технологии сделали большой шаг вперед. И сейчас специалисты заговорили о возможном сохранении редких животных.

«Что касается исчезнувших видов, тут процесс более сложный. Для того, чтобы клонировать какое-то животное, нам нужна живая культура клеток этого животного. И, естественно, материал, сходный по видовому составу — яйцеклетки. Плюс нужны суррогатные матери, которые смогли бы выносить и родить исчезнувшее животное», - сказал Петр Икономов, ветеринарный врач-эмбриолог.

Созданная учеными технология ручного клонирования позволяет копировать не только рогатый скот с хорошими качественными показателями, но животных-чемпионов, рекордсменов, исчезающие виды и собак-поводырей, хорошо зарекомендовавших себя в работе с людьми. Кроме того, специалисты уверены, что благодаря их системе клоны будут рождаться в два раза чаще.