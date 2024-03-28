В США произошел мощный взрыв на заправочной станции Боулинг-Грин

В американском штате Кентукки произошел сильный взрыв на заправочной станции Боулинг-Грин (Bowling Green).

Полицейские уже перекрыли несколько улиц в районе происшествия. Как сообщает RT со ссылкой на местное издание, информации о пострадавших пока не поступало.

«Полицейское управление Боулинг-Грин перекрыло Мемориальный переулок ветеранов между улицами Клэй и Мейн и попросило общественность избегать этого района. Улицы Черч и Клэй также закрыты», - приводится информация от местных органов власти.

Также уточняется, что пожарные отреагировали на возгорание в помещении Comfuel на Рэйвен-авеню возле бульвара Мемориала ветеранов, недалеко от центра города Боулинг-Грин. При этом по меньшей мере одной школе предписано провести эвакуацию.