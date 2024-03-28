МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В США произошел мощный взрыв на заправочной станции Боулинг-Грин

Власти США в штате Кентукки перекрыли Мемориальный переулок ветеранов между двумя улицами, попросив население избегать этого района.
Дарина Криц 2024-03-28 02:08:16
© Фото: Jeremy Hogan Keystone Press Agency Globallookpress

В американском штате Кентукки произошел сильный взрыв на заправочной станции Боулинг-Грин (Bowling Green).

Полицейские уже перекрыли несколько улиц в районе происшествия. Как сообщает RT со ссылкой на местное издание, информации о пострадавших пока не поступало.

«Полицейское управление Боулинг-Грин перекрыло Мемориальный переулок ветеранов между улицами Клэй и Мейн и попросило общественность избегать этого района. Улицы Черч и Клэй также закрыты», - приводится информация от местных органов власти.

Также уточняется, что пожарные отреагировали на возгорание в помещении Comfuel на Рэйвен-авеню возле бульвара Мемориала ветеранов, недалеко от центра города Боулинг-Грин. При этом по меньшей мере одной школе предписано провести эвакуацию.

#в стране и мире #пожар #сша #АЗС #заправка #Кентукки #взырв
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Новый русский Суперджет
2
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
3
КРЭТ. Часть 2
4
КРЭТ. Часть 1
5
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322