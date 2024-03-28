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ПСБ обсудил с предприятиями развитие инфраструктуры для экологичного транспорта

По прогнозам ПСБ и института ВЭБ, уже к 2025 году электромобили будут составлять до 15% рынка, а к 2035-му - четверть всех используемых автомобилей в России.
Игнат Далакян 2024-03-28 20:37:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Объем выпуска электроавтомобилей в России увеличился в 5 раз только за последние два года. По прогнозам ПСБ и института ВЭБ, уже к 2025 году такой транспорт будет составлять до 15% рынка, а к 35-му - четверть всех используемых автомобилей в нашей стране.

Развитие производства отечественного транспорта, работающего на альтернативных видах топлива обсудили на заседании экспертного совета при правительственной комиссии по импортозамещению.

«Подход правительства в том и заключался, что у нас идет не только развитие электротранспорта, развитие транспорта на газовом топливе. Оно невозможно без создания соответствующей инфраструктуры и соответствующего оборудования. Это и электрозаправки - быстрые и медленные, и газозаправки. У нас есть специальная государственная подпрограмма и меры поддержки», - рассказал главный экономист ВЭБ.РФ, председатель Экспертного совета Андрей Клепач.

Комплектующие и электроаппаратуру для автомобилей и инфраструктуры готовы производить предприятия оборонно-промышленного комплекса. Эта отрасль является одной из самых высокотехнологичных в стране, отметили на заседании.

ПСБ, как опорный банк ОПК, готов соединить возможности оборонной промышленности и потребности гражданских производств.

«Вопрос участия предприятий ОПК в производстве гражданской продукции - наш приоритет. У нас утверждена целая стратегия по этому вопросу. Промсвязьбанк активно участвует в развитии этих проектов, в том числе и для создания инфраструктуры для развития электротранспорта отечественного на альтернативных видах топлива»,- рассказал заместитель председателя ПСБ, заместитель председателя Экспертного совета Антон Дроздов.

В заседании приняли участие крупнейшие отечественные производители, такие, как КАМАЗ, «Ростех», представители власти и отраслевых ассоциаций. Все предложения используют для совершенствования уже действующих и формирования новых мер поддержки предприятий российской промышленности.

#в стране и мире #импортозамещение #ПСБ #банк #вэб #электротранспорт #заседание экспертного совета ПСБ
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