ПСБ обсудил с предприятиями развитие инфраструктуры для экологичного транспорта

Объем выпуска электроавтомобилей в России увеличился в 5 раз только за последние два года. По прогнозам ПСБ и института ВЭБ, уже к 2025 году такой транспорт будет составлять до 15% рынка, а к 35-му - четверть всех используемых автомобилей в нашей стране.

Развитие производства отечественного транспорта, работающего на альтернативных видах топлива обсудили на заседании экспертного совета при правительственной комиссии по импортозамещению.

«Подход правительства в том и заключался, что у нас идет не только развитие электротранспорта, развитие транспорта на газовом топливе. Оно невозможно без создания соответствующей инфраструктуры и соответствующего оборудования. Это и электрозаправки - быстрые и медленные, и газозаправки. У нас есть специальная государственная подпрограмма и меры поддержки», - рассказал главный экономист ВЭБ.РФ, председатель Экспертного совета Андрей Клепач.

Комплектующие и электроаппаратуру для автомобилей и инфраструктуры готовы производить предприятия оборонно-промышленного комплекса. Эта отрасль является одной из самых высокотехнологичных в стране, отметили на заседании.

ПСБ, как опорный банк ОПК, готов соединить возможности оборонной промышленности и потребности гражданских производств.

«Вопрос участия предприятий ОПК в производстве гражданской продукции - наш приоритет. У нас утверждена целая стратегия по этому вопросу. Промсвязьбанк активно участвует в развитии этих проектов, в том числе и для создания инфраструктуры для развития электротранспорта отечественного на альтернативных видах топлива»,- рассказал заместитель председателя ПСБ, заместитель председателя Экспертного совета Антон Дроздов.

В заседании приняли участие крупнейшие отечественные производители, такие, как КАМАЗ, «Ростех», представители власти и отраслевых ассоциаций. Все предложения используют для совершенствования уже действующих и формирования новых мер поддержки предприятий российской промышленности.