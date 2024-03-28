Панков поздравил Управление физподготовки ВС РФ с вековым юбилеем

Статс-секретарь - замминистра обороны России Николай Панков поздравил коллектив Управления физической подготовки и спорта ВС РФ с вековым юбилеем со дня основания в 1924 году. Торжественная церемония состоялась в Центральном доме Российской армии им. М.В. Фрунзе в Москве.

Замглавы российского оборонного ведомства передал поздравления от министра обороны России Сергея Шойгу.

«Многие поколения специалистов физической подготовки и спорта на протяжении десятилетий своими славными делами создавали и приумножали историю Управления, наполняя его деятельность новым содержанием. По инициативе Управления появились не только новые спортивные дисциплины и виды спорта, но и целое направление и сферы спортивной деятельности», - сказал Панков.

Замминистра напомнил о создании Лиги кадетского спорта в довузовских учебных заведениях Минобороны. Он сообщил, что в этом году Россия примет первые международные игры среди кадет. В них примут участие учащиеся военных вузов стран-участников Международного совета военного спорта. Соревнования пройдут на базе Тульского суворовского военного училища.

В ходе торжественной церемонии Панков также наградил отличившихся сотрудников Управления.

На мероприятии присутствовали начальник УФПиС Андрей Зыков, начальник Военного института физической культуры Олег Боцман, начальник ЦСКА Артем Громов, председатель Совета ветеранов УФПиС ВС РФ и специалистов органов военного управления Валерий Степанов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.