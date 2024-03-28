Курсанты ВУЦ при МГУ принесли цветы к мемориалу у «Крокуса»

К зданию «Крокус Сити Холл» люди не перестают нести цветы. МЧС еще во вторник объявило о завершении аварийно-спасательной операции. Но какие-то работы на месте сгоревшего здания все еще ведутся.

Несмотря на то что завтра исполняется уже неделя с этой страшной трагедии, к мемориалу у «Крокуса» продолжают идти люди и приносить цветы и мягкие игрушки. Периодически раз в несколько часов здесь проходят панихиды по погибшим. Несколько часов назад к месту трагедии приехали сразу несколько десятков студентов, которые учатся в Военном учебном центре при МГУ имени Ломоносова. Причем многие из них уже не первый раз посещают этот мемориал.

«Я здесь уже второй раз. Я был с семьей на следующий день после трагедии. Здесь мы с учебным подразделением организовались и решили все вместе приехать на место трагедии», - поделился студент.

Немало людей, которые впервые приходят к мемориалу. Многие совершенно случайно узнали о том, что их знакомые или друзья погибли при теракте, и приносят в том числе портреты погибших.

«Мы учились на разных курсах в университете РГУФК. Вчера узнал от одногруппников, что они были вчера на его похоронах. У него осталась мама и сестра», - рассказал один из приехавших к мемориалу.

Из больниц продолжают выписываться пострадавшие при теракте. Каждая такая история - это, конечно, история самого страшного события в жизни.

«Началась стрельба, паника - не паника, сначала зашли в зал, потом вышли из зала, потом на третий этаж. Третий этаж вспыхнул, и пошли у нас пожарные лестницы, на пожарных лестницах мы остались с ней уже вдвоем. Было задымление, оставались на этих пожарных лестницах сколько могли, потому что в холле было видно движение. Непонятно, кто там был, и в конце концов смогли добраться до дверей, они были уже закрыты, потерял сознание сначала я, потом супруга, и потом уже суббота, 9.30, утро. И я открыл глаза», - рассказал пострадавший во время теракта Сергей Никонов.

Но эта же информация помогает по крупицам восстановить весь ход событий того дня. Правоохранительные органы также постепенно рассказывают о том, как удалось оперативно выйти на след преступников.

«Вместе с сотрудниками ФСБ мы поднялись по задымленной лестнице, выломали дверь, просмотрели записи, передали данные, благодаря которым их удалось установить и задержать», - рассказал начальник полиции УМВД России по Красногорску Максим Мягков.

Напомним, на сегодняшний день погибшими в результата теракта в «Крокусе» считаются 143 человека, более 180 пострадали. В больницах продолжают лечение 74 человека, в тяжелом состоянии 18, в том числе и три ребенка.