Бойцы под Авдеевкой уничтожили базы беспилотников ВСУ

От грохота самоходной артиллерийской установки «Малка» содрогается земля. В сторону противника летят снаряды калибра 203 миллиметра.

Оглушающий шум здесь и взрывы там, за линией фронта. Получив координаты от воздушной разведки, артиллеристы накрывают Центр управления БПЛА противника. Результаты боевой работы «Малки» хорошо видны на кадрах объективного контроля - САУ уничтожает базы для изготовления и пусков беспилотников. Боевики разместили их в подвалах полуразрушенных зданий к северо-западу от Авдеевки.

Ствол орудия на время опускается, самое время покинуть огневой рубеж. Пока враг соображает, чем и куда бить в ответ, расчета и боевой машины на огневой точке уже нет.

Одна из главных задач артиллерии группировки «Центр» на Авдеевском направлении - поддержка наступления наших штурмовых отрядов, продолжающих теснить отступающего противника.

«Внушительные габариты, мощные гусеницы, одиннадцатиметровый ствол. "Малка" по праву считается тяжеловесом в артиллерии. Весь ее вес с полным боекомплектом может достигать почти 50 тонн», - показал орудие корреспондент Андрей Лазарев.

Наводчик с позывным Поспей рассказывает нам, что «Малка» - самое мощное ствольное арторудие в мире, способное наводить на врага панический страх.

«Орудие действительно очень грозное, выцеливают поэтому его вооруженные силы Украины. Они пытаются его постоянно найти, где-то отыскать. Поэтому приходиться постоянно маскировать, как-то защищать орудие всякими возможными рабицами, потому что постоянно какие-то сбросы, движения. Ну и дальность, порядка, можем поражать точно в цель, в 37 километрах можем точно попасть», - пояснил наводчик орудия с позывным Псопей.

И вновь - на огневой рубеж. Рассекая грунт - как можно быстрее к позиции. Расчету получил новые данные о целях.

Артиллеристы вдвоем несут осколочно-фугасный снаряд к орудию. Доставка даже в паре требует силы и сноровки. Ведь весит боеприпас более сотни килограммов.

Автоматическая система заряжания. Все готово к стрельбе. Перезарядка и наведение - на все не больше 40 секунд. Точно по пехоте врага. И вот уже маневренная «Малка» вновь увозит бойцов в безопасное место. До противника сегодня не больше 15 километров.

«Стреляем очень много. Цели поражаются. Пробивает бетон, бункера, мосты. Это тоже цели, и мы по ним работали. Сейчас работаем по одному орудию - так нас труднее засечь. И орудие вполне справляется со своими задачами», - рассказал заместитель командира взвода, командир орудия с позывным Барнаул.

Боевая работа - в любое время суток. Десятки пораженных целей в день. Плотные и интенсивные удары. Малка появляется словно из ниоткуда. И быстро исчезает, устремляясь уже в новый район.