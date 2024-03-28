МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО РФ сообщило об уничтожении танка Abrams на Авдеевском направлении

Всего же неприятель потерял на этом направлении три танка за сутки.
2024-03-28 14:18:08
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Враг лишился еще одного американского танка Abrams. Украинские боевики потеряли его за последние сутки на Авдеевском направлении, о чем сообщает Минобороны России.

Всего же противник потерял три танка на данном направлении. Также ВСУ лишились двух БМП, девяти автомобилей, двух американских буксируемых гаубиц М777 и двух буксируемых орудий Д-30.

Суточные потери украинской стороны в живой силе на Авдеевском направлении составили до 95 человек.

Также ведомство сообщило об успехах российских сил противовоздушной обороны. За сутки сбит 131 украинский беспилотник, уничтожены 26 реактивных снарядов, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS и чешской РСЗО Vampire.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #танк #Abrams #Авдеевское направление
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Новый русский Суперджет
2
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
3
КРЭТ. Часть 2
4
КРЭТ. Часть 1
5
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322