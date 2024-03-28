МО РФ сообщило об уничтожении танка Abrams на Авдеевском направлении

Враг лишился еще одного американского танка Abrams. Украинские боевики потеряли его за последние сутки на Авдеевском направлении, о чем сообщает Минобороны России.

Всего же противник потерял три танка на данном направлении. Также ВСУ лишились двух БМП, девяти автомобилей, двух американских буксируемых гаубиц М777 и двух буксируемых орудий Д-30.

Суточные потери украинской стороны в живой силе на Авдеевском направлении составили до 95 человек.

Также ведомство сообщило об успехах российских сил противовоздушной обороны. За сутки сбит 131 украинский беспилотник, уничтожены 26 реактивных снарядов, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS и чешской РСЗО Vampire.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.