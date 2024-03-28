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Более 99 процентов российских военных проголосовали за Путина

Явка среди военного электората на выборах президента России была рекордной и составила 99,8%.
2024-03-28 13:30:00
© Фото: Минобороны России

Выборы президента, состоявшиеся в этом месяце, отметились рекордной явкой военного электората, которая составила 99,8%. Об этом сообщает Минобороны России. 

Уточняется, что 99,27% военнослужащих и гражданского персонала МО РФ проголосовали за Владимира Путина. 

Централизованное голосование военных проводилось на 321 избирательном участке, всего проголосовали более 1,5 миллиона человек.

Особенность этих выборов - участие военнослужащих, задействованных в специальной военной операции, в том числе и в боевых порядках. Для этого на 186 избирательных участках было организовано досрочное голосование, проходившее с 25 февраля по 14 марта 2024 года.

Российское оборонное ведомство уточняет, что на избирательных участках на территориях воинских частей в труднодоступных и отдаленных местностях, на кораблях и судах ВМФ, находящихся в походе, и на военных базах ВС РФ, и в зоне спецоперации за пределами территории России за Владимира Путина проголосовали 98,78% военного электората. 

Минобороны отметило, что результаты голосования говорят об абсолютной поддержке решений высшего военно-политического руководства России.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Выборы #Владимир Путин #избирательная кампания #Военный электорат
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